У Івано-Франківську сталася стрілянина: є поранений, фото

Зловмисник вистрілив у відвідувача спортивного клубу.

У понеділок, 26 червня, в Івано-Франківську зловмисник вистрілив у відвідувача спортивного клубу. Потерпілого госпіталізували. Про це повідомляє пресслужба поліції Івано-Франківської області.

«Попередньо відомо, що невідомий чоловік через вікно зробив постріл. В результаті поранення отримав відвідувач спортивного клубу. Чоловіка доставлено до лікарні», - розповів начальник поліції області Сергій Безпалько.

На місці події вже працюють слідчо-оперативна група та криміналісти.

Зловмисника почали розшукувати. Для пошуку задіяли всі оперативні служби та наряди поліції.

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