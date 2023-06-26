Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Крім перевірки суддів Верховного Суду передбачається також перевірка Вищої ради правосуддя, — Денис Маслов, ОНОВЛЕНО

Прес-служба Верховної Ради України з посиланням на голову Комітету ВР з питань правової політики Дениса Маслова повідомила, що надалі, окрім перевірки суддів Верховного Суду, передбачається також перевірка Вищої ради правосуддя.

Кабмін дозволив адвокатам центру безоплатної правової допомоги перебувати на вулиці під час комендантської години

Урядовці ухвалили постанову, якою дозволили адвокатам центру безоплатної правової допомоги перебувати на вулицях під час комендантської години за умови наявності доручення про надання правової допомоги затриманій особі.

Петиція із закликом підвищити заробітну плату працівникам апаратів судів набрала 25 тис. голосів

Тепер на петицію повинен відреагувати президент Володимир Зеленський.

Кабмін погодив умови реструктуризації єврооблігацій «Нафтогазу»: що вони передбачають

Урядовці погодили умови реструктуризації євробондів НАК «Нафтогаз Україна», які передбачають перенесення строку погашення на 2 роки та додаткову винагороду для держателів бондів.

Догана прокурору: рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів

За неналежне виконання обов’язків прокурор Бучанської прокуратури отримав догану

  1. У світі

Джо Байден вперше публічно прокоментував військовий заколот в рф

20:25, 26 червня 2023
Лідер США підкреслив, що Штати та їхні найближчі союзники не причетні до заколоту ПВК «Вагнера».
Джо Байден вперше публічно прокоментував військовий заколот в рф

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підкреслив, що США та їхні найближчі союзники не причетні до заколоту ПВК «Вагнера». Першу публічну заяву Байдена у Білому домі цитує телеканал CNN

Байден сказав, що доручив команді національної безпеки уважно стежити за суботніми подіями в росії і доповідати йому «щогодини», а також підготуватися до різних сценаріїв розвитку подій.

Він також повідомив, що на вихідних говорив з ключовими союзниками США, щоб переконатися, що вони усі мають спільне розуміння подій. 

«Вони погодилися зі мною, що ми не дамо Путіну жодного приводу... звинуватити в цьому Захід або звинуватити в цьому НАТО», – розповів Байден про свої переговори на вихідних з союзниками. 

«Ми чітко дали зрозуміти, що ми не причетні до цього. Ми не маємо до цього ніякого стосунку. Це частина боротьби всередині російської системи», – зазначив президент США.

Байден сказав, що ще занадто рано «робити остаточні висновки» про наслідки заколоту в рф. 

«Ми будемо продовжувати оцінювати наслідки подій цих вихідних і їх вплив на росію і Україну, але ще занадто рано робити остаточний висновок про те, куди це все йде», – сказав Байден.

Він підкреслив, що для США дуже важливо залишатися в тісній взаємодії з союзниками і партнерами, продовжуючи стежити за розвитком ситуації.

«Кінцевий результат всього цього ще належить побачити, але незалежно від того, що буде далі, я буду продовжувати стежити за тим, щоб наші союзники і партнери були тісно пов'язані в тому, як ми сприймаємо ситуацію і реагуємо на неї. Важливо, щоб наші дії були повністю скоординованими», – сказав він.

Раніше ми писали, що Пригожин вперше вийшов на зв'язок: заявив, що «похід на Москву» був не для повалення влади.

 Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.
Читайте також
Микола Хавронюк чи Олег Рожнов: з’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Микола Хавронюк чи Олег Рожнов: з’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сьогодні день народження святкують
  • Катерина Широка
    Катерина Широка
    суддя Вищого антикорупційного суду