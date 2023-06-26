Джо Байден вперше публічно прокоментував військовий заколот в рф

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підкреслив, що США та їхні найближчі союзники не причетні до заколоту ПВК «Вагнера». Першу публічну заяву Байдена у Білому домі цитує телеканал CNN.
Байден сказав, що доручив команді національної безпеки уважно стежити за суботніми подіями в росії і доповідати йому «щогодини», а також підготуватися до різних сценаріїв розвитку подій.
Він також повідомив, що на вихідних говорив з ключовими союзниками США, щоб переконатися, що вони усі мають спільне розуміння подій.
«Вони погодилися зі мною, що ми не дамо Путіну жодного приводу... звинуватити в цьому Захід або звинуватити в цьому НАТО», – розповів Байден про свої переговори на вихідних з союзниками.
«Ми чітко дали зрозуміти, що ми не причетні до цього. Ми не маємо до цього ніякого стосунку. Це частина боротьби всередині російської системи», – зазначив президент США.
Байден сказав, що ще занадто рано «робити остаточні висновки» про наслідки заколоту в рф.
«Ми будемо продовжувати оцінювати наслідки подій цих вихідних і їх вплив на росію і Україну, але ще занадто рано робити остаточний висновок про те, куди це все йде», – сказав Байден.
Він підкреслив, що для США дуже важливо залишатися в тісній взаємодії з союзниками і партнерами, продовжуючи стежити за розвитком ситуації.
«Кінцевий результат всього цього ще належить побачити, але незалежно від того, що буде далі, я буду продовжувати стежити за тим, щоб наші союзники і партнери були тісно пов'язані в тому, як ми сприймаємо ситуацію і реагуємо на неї. Важливо, щоб наші дії були повністю скоординованими», – сказав він.
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