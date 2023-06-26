Джо Байден вперше публічно прокоментував військовий заколот в рф

Лідер США підкреслив, що Штати та їхні найближчі союзники не причетні до заколоту ПВК «Вагнера».

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підкреслив, що США та їхні найближчі союзники не причетні до заколоту ПВК «Вагнера». Першу публічну заяву Байдена у Білому домі цитує телеканал CNN.

Байден сказав, що доручив команді національної безпеки уважно стежити за суботніми подіями в росії і доповідати йому «щогодини», а також підготуватися до різних сценаріїв розвитку подій.

Він також повідомив, що на вихідних говорив з ключовими союзниками США, щоб переконатися, що вони усі мають спільне розуміння подій.

«Вони погодилися зі мною, що ми не дамо Путіну жодного приводу... звинуватити в цьому Захід або звинуватити в цьому НАТО», – розповів Байден про свої переговори на вихідних з союзниками.

«Ми чітко дали зрозуміти, що ми не причетні до цього. Ми не маємо до цього ніякого стосунку. Це частина боротьби всередині російської системи», – зазначив президент США.

Байден сказав, що ще занадто рано «робити остаточні висновки» про наслідки заколоту в рф.

«Ми будемо продовжувати оцінювати наслідки подій цих вихідних і їх вплив на росію і Україну, але ще занадто рано робити остаточний висновок про те, куди це все йде», – сказав Байден.

Він підкреслив, що для США дуже важливо залишатися в тісній взаємодії з союзниками і партнерами, продовжуючи стежити за розвитком ситуації.

«Кінцевий результат всього цього ще належить побачити, але незалежно від того, що буде далі, я буду продовжувати стежити за тим, щоб наші союзники і партнери були тісно пов'язані в тому, як ми сприймаємо ситуацію і реагуємо на неї. Важливо, щоб наші дії були повністю скоординованими», – сказав він.

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