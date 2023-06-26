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Пригожин вперше вийшов на зв'язок: заявив, що «похід на Москву» був не для повалення влади

18:15, 26 червня 2023
За його словами, метою походу на Москву було не допустити знищення «Вагнера», і притягнути до відповідальності всіх осіб, «які припустилися величезної кількості помилок» під час війни з Україною.
Пригожин вперше вийшов на зв'язок: заявив, що «похід на Москву» був не для повалення влади

Ватажок ПВК «Вагнер» Євген Пригожин випустив першу заяву з моменту закінчення збройного заколоту в рф.  Про це повідомив радник голови Офісу Президента Сергій Лещенко.

Так, за словами Пригожина, близько 30 вагнерівців загинули під час «обстрілу» тилового табору найманців з боку міноборони рф.

Також у кремлі нібито планували розформувати ПВК. Тому Пригожин вирішив піти марш-кидком містами рф. За його словами, метою походу на Москву було не допустити знищення «Вагнера», і притягнути до відповідальності всіх осіб, «які своїми непрофесійними діями припустилися величезної кількості помилок» під час війни з Україною.

Під час заколоту поранено кількох бойовиків «Вагнера». Загинули двоє кадрових військових, які перейшли на бік вагнерівців.

Пригожин підтвердив, що вирішити ситуацію мирним шляхом запропонував саме самопроголошений президент Білорусі Лукашенко.

Раніше ми писали, що Москва готувалася до облоги – було введено режим контртерористичної операції.

Вагнерівці рішуче прямували до Москви, тому там перекривали дороги і виводили військову техніку.

Проте, Пригожин передумав і «дав задню» після перемовин з Лукашенком. 

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