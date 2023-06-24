Вагнерівці йдуть на Москву: у Підмосков'ї помітили військову техніку та авіацію, відео

У Підмосков'ї почали перекривати дороги.

фото з Телеграм-каналів

Через загрозу наступу вагнерівців на Москву у Підмосков'ї почали перекривати дороги. Перекрили міст через річку Ока на Сімферопольському шосе в районі Серпухова, людей просять утриматися від поїздок.

Також жителів закликали утриматися від поїздок по трасах М-4 "Дон" і М-2 "Крим".

У Підмосков'ї в районі Домодєдово на узбіччі траси очевидці помітили військові вантажівки та БТР, а у Волоколамському районі було помічено гелікоптери.

Люди у паніці через перекриті дороги на в'їзд та виїзд з Московської області, машини розвертаються назад. Відповідні відео публікують у Телеграм-каналах.

На МКАДі по трасі рухається колона військових вантажівок та БТР.

Нагадаємо, що через бунт Пригожина у Москві й області запровадили режим "контртерористичної операції".

Пригожин заявив, що "Вагнер" захопив всі військові об'єкти Ростова.

Ситуація у Воронезькій області дуже неспокійна. За даними ЗМІ, вагнерівці захопили контроль над усіма військовими об'єктами Воронежа.

У рф завели справу на Пригожина за "заклик до військового заколоту".

Путін наказав збройним силам рф нейтралізувати тих, хто організував збройний заколот.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.