У ГУР прокоментували події в рф: Ознака краху правлячого режиму

Андрій Юсов заначив, що Україна продовжує спостерігати за подальшим перебігом ситуації в рф.

Фото: УНІАН

Події, що зараз відбуваються в росії,— це наслідок злочинної військової агресії правлячого режиму. Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов у коментарі РБК-Україна.

"Насамперед треба розуміти, що мова йде про внутрішній російський конфлікт і протистояння, які є прямим наслідком злочинної військової агресії режиму Путіна проти України", - наголосив він.

За його словами, протистояння в рф є ознакою краху її правлячого режиму.

Юсов додав, що Україна нині продовжує спостерігати за подальшим перебігом подій на території країни-агресора.

На думку Юсова, конфлікти всередині рф найближчим часом будуть тільки посилюватися.

"Можна сказати, що ці процеси будуть продовжувати набирати обертів і активізуватися", - сказав Юсов.

Нагадаємо, що через бунт Пригожина у Москві й області запровадили режим "контртерористичної операції".

Пригожин заявив, що "Вагнер" захопив всі військові об'єкти Ростова.

Ситуація у Воронезькій області дуже неспокійна. За даними ЗМі, вагнерівці захопили контроль над усіма військовими об'єктами Воронежа.

У рф завели справу на Пригожина за "заклик до військового заколоту".

Путін наказав збройним силам рф нейтралізувати тих, хто організував збройний заколот.

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