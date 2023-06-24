У ГУР прокоментували події в рф: Ознака краху правлячого режиму

Події, що зараз відбуваються в росії,— це наслідок злочинної військової агресії правлячого режиму. Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов у коментарі РБК-Україна.
"Насамперед треба розуміти, що мова йде про внутрішній російський конфлікт і протистояння, які є прямим наслідком злочинної військової агресії режиму Путіна проти України", - наголосив він.
За його словами, протистояння в рф є ознакою краху її правлячого режиму.
Юсов додав, що Україна нині продовжує спостерігати за подальшим перебігом подій на території країни-агресора.
На думку Юсова, конфлікти всередині рф найближчим часом будуть тільки посилюватися.
"Можна сказати, що ці процеси будуть продовжувати набирати обертів і активізуватися", - сказав Юсов.
Нагадаємо, що через бунт Пригожина у Москві й області запровадили режим "контртерористичної операції".
Пригожин заявив, що "Вагнер" захопив всі військові об'єкти Ростова.
Ситуація у Воронезькій області дуже неспокійна. За даними ЗМі, вагнерівці захопили контроль над усіма військовими об'єктами Воронежа.
У рф завели справу на Пригожина за "заклик до військового заколоту".
Путін наказав збройним силам рф нейтралізувати тих, хто організував збройний заколот.
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