Через бунт Пригожина у Москві й області запровадили режим «контртерористичної операції»

У Москві та Московській області запровадили режим контртерористичної операції через бунт ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, пишуть росзмі.
Це зробили з метою «запобігання можливим терактам». Також такий режим ввели у Воронезькій області рф.
У Москві паніка, на в'їзді до міста встановили блокпости, також до російської столиці стягнули силовиків та гвардійців. Крім того, на під'їздах до Москви помітили військові техніку.
У столиці рф після введення режиму КТО відмінили усі раніше оголошені масові заходи.
Як відомо, Пригожин заявив, що нібито регулярні війська російської армії вдарили по місцю дислокації вагнерівців.
Він звинуватив Шойгу і Герасимова у геноциді російського народу.
У рф завели справу на Пригожина за "заклик до військового заколоту".
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