Из-за бунта Пригожина в Москве и области ввели режим «контртеррористической операции»

Это сделали с целью «предотвращения возможных терактов».

В Москве и Московской области ввели режим контртеррористической операции из-за бунта главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, пишут россми.

Это сделали с целью «предотвращения возможных терактов». Также такой режим был введен в Воронежской области рф.

В Москве паника, на въезде в город установили блокпосты, также в российскую столицу стянули силовиков и гвардейцев. Кроме того, на подъездах к Москве заметили военную технику.

В столице рф после введения режима КТО отменили все ранее объявленные массовые мероприятия.

Как сообщалось, Пригожин заявил, что якобы регулярные войска российской армии ударили по месту дислокации вагнеровцев.

В рф завели дело на Пригожина за "призыв к военному мятежу".

Также Пригожин обвинил Шойгу и Герасимова в геноциде русского народа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.