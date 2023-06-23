В рф завели дело на Пригожина за «призыв к военному мятежу»

Песков заявил, что Путин знает о скандале с Пригожиным.

Как известно, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что якобы регулярные войска российской армии ударили по месту дислокации вагнеровцев. Также он пообещал ответ за это.

Российского диктатора Путина проинформировали об угрозах Пригожина, заявил его пресс-секретарь Песков, пишут россми.

"Необходимые меры принимаются", - сказал Песков.

Тем временем, российский Национальный антитеррористический комитет открыл уголовное дело против Пригожина "за призывы к вооруженному мятежу".

Отметим, что конфликт Пригожина по минобороны рф набирает обороты. Так, сегодня Пригожин обвинил Шойгу и Герасимова в геноциде русского народа.

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