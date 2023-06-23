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  1. В мире

Пригожин заявил о ракетном ударе по базе ЧВК «Вагнера» со стороны вооруженных сил рф

22:05, 23 июня 2023
По его словам, погибло много вагнеровцев.
Пригожин заявил о ракетном ударе по базе ЧВК «Вагнера» со стороны вооруженных сил рф

Вагнеровские Телеграм-каналы распространили информацию о том, что российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК. Также это подтвердил главарь вагнеровцев Евгений Пригожин. По его словам, погибло много наемников.

"Эти мерзавцы нанесли ракетные удары по нашим тыловым лагерям. Погибло большое количество наших бойцов. Мы примем решение, как ответим на это злодеяние. Следующий шаг за нами", - заявил Пригожин.

Тем временем, российское минобороны отрицает удары по тыловым лагерям ЧВК"Вагнер" и называет сообщения о них "информационной провокацией".

Отметим, что конфликт Пригожина по минобороны рф  набирает обороты. Так, сегодня Пригожин обвинил Шойгу и Герасимова в геноциде русского народа.

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