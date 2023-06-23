Будут выговоры и увольнения из-за состояния укрытий: Кабмин предложит Зеленскому кадровые изменения

Премьер-министр подвел итоги проверок убежищ: 77% готовы к использованию, другая часть либо непригодна, либо была закрыта на момент проверки.

Кабинет министров предложит Президенту Украины Владимиру Зеленскому кадровые изменения из-за состояния укрытий уже на следующей неделе. Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, будут как выговоры, так и увольнение руководителей.

"Подвели итоги проверок убежищ по всей Украине. Комиссии МВД вместе с ГСЧС осмотрели около 63 тысяч объектов. 77% убежищ готовы к использованию. Другая часть либо непригодна, либо была закрыта на момент проверки. В то же время пригодные укрытия могут обеспечить только половину потребностей украинцев.

Соответственно, по некоторым областям и районам будут приняты кадровые решения: как выговоры, так и увольнение руководителей. В начале следующей недели Кабинет министров предложит указы на подпись Президенту", - сообщил Шмигаль.

Ранее Зеленский анонсировал кадровые решения после проверки укрытий.

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