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Депутаты поддержали уменьшение размера надбавок госслужащим и ограничение размера их премий

09:00, 24 июня 2023
Комитет Верховной Рады по организации государственной власти рекомендует депутатам поддержать в первом чтении законопроект об ограничении надбавок госслужащим и уменьшении размера премий.
Депутаты поддержали уменьшение размера надбавок госслужащим и ограничение размера их премий

Комитет Верховной Рады по организации государственной власти рекомендует депутатам принять в первом чтении законопроект №8222 о внесении изменений в Закон Украины "О государственной службе" о внедрении единых подходов в оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей, которым предлагается ограничить размер премий госслужащим и уменьшить размер надбавок за выслугу лет.

Законопроект предлагает внести изменения в статью 50 закона «О государственной службе» и установить, что размер месячной премии государственного служащего не может превышать 30 процентов, а квартальной 90 процентов размера его должностного оклада за фактически отработанное время в течение месяца или квартала, за который выплачивается премия.

Соответственно, львиной долей того, что будет получать госслужащий (70%) на руки, это будет его должностной оклад вместе с предусмотренными законодательством надбавками.

Также документ предусматривает уменьшение размера надбавок для госслужащих. Согласно проекту, надбавка за выслугу лет на государственной службе устанавливается на уровне 2 процентов должностного оклада государственного служащего за каждый календарный год стажа государственной службы, но не более 30 процентов должностного оклада. Для сравнения действующая норма предусматривает надбавку в 3% должностного оклада за каждый год стажа государственной службы и ограничивает размер надбавок 50% от оклада

По мнению законодателей, заработная плата государственного служащего в случае принятия проекта будет учитывать квалификацию и опыт, важность и сложность работы в должности, степень ответственности, а также результативность, эффективность и качество исполнения должностных обязанностей.

В ходе обсуждения предлагалось повысить размер минимального должностного оклада госслужащих, однако в настоящее время она не включена в проект.

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Автор: Ярослав Конощук

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