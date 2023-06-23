Будуть догани і звільнення через стан укриттів: Кабмін запропонує Зеленському кадрові зміни

Кабінет міністрів запропонує Президенту України Володимиру Зеленському кадрові зміни через стан укриттів вже наступного тижня. Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, будуть як догани, так і звільнення керівників.
"Підбили підсумки перевірок сховищ по всій Україні. Комісії МВС разом із ДСНС оглянули близько 63 тисяч об’єктів. 77% сховищ готові до використання. Інша частина або непридатна, або була закритою на момент перевірки. Водночас придатні укриття можуть забезпечити лише половину потреб українців.
Відповідно, по деяких областях і районах будуть ухвалені кадрові рішення: як догани, так і звільнення керівників. На початку наступного тижня Кабінет Міністрів запропонує укази на підпис Президенту", - повідомив Шмигаль.
Раніше Зеленський анонсував кадрові рішення після перевірки укриттів.
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