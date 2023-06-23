Будуть догани і звільнення через стан укриттів: Кабмін запропонує Зеленському кадрові зміни

Прем'єр-міністр підбив підсумки перевірок сховищ: 77% готові до використання, інша частина або непридатна, або була закритою на момент перевірки.

Кабінет міністрів запропонує Президенту України Володимиру Зеленському кадрові зміни через стан укриттів вже наступного тижня. Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, будуть як догани, так і звільнення керівників.

"Підбили підсумки перевірок сховищ по всій Україні. Комісії МВС разом із ДСНС оглянули близько 63 тисяч об’єктів. 77% сховищ готові до використання. Інша частина або непридатна, або була закритою на момент перевірки. Водночас придатні укриття можуть забезпечити лише половину потреб українців.

Відповідно, по деяких областях і районах будуть ухвалені кадрові рішення: як догани, так і звільнення керівників. На початку наступного тижня Кабінет Міністрів запропонує укази на підпис Президенту", - повідомив Шмигаль.

Раніше Зеленський анонсував кадрові рішення після перевірки укриттів.

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