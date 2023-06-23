Зеленський анонсував кадрові рішення після перевірки укриттів

Висновки перевірки укриттів невтішні, тому очікуються кадрові рішення.

У п’ятницю, 23 червня, відбулося засідання РНБО, на якому розглядали ситуацію з укриттями по всій території країни. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

«Сьогодні розглянули ситуацію з укриттями в областях, районах та містах, які ворог тероризує найбільш інтенсивно», - сказав він.

Зеленський зазначив, що висновки перевірки укриттів невтішні майже по всій країні.

«Особливо цинічна та ганебна ситуація в тих містах, які мають значний фінансовий ресурс, але, на жаль, інші пріоритети. Кадрові рішення будуть», - заявив Глава держави.

Також на засіданні РНБО розглянули ситуацію із судами.

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