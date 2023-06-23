Суддів Верховного Суду чекають перевірки на доброчесність – РНБО

Будуть перевіряти суддів на вчинення корупційних злочинів, перевіряти їх спосіб життя, а також застосовувати «детектор брехні».

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук 23 червня за підсумками засідання РНБО повідомив, що Вища рада правосуддя буде проводити перевірку суддів Верховного Суду на доброчесність та на «предмет способу їх проживання».

«Буде проведена перевірка Вищою радою правосуддя суддів Верховного Суду на предмет причетності їх до потенційних злочинів та на предмет способу їх проживання», - розповів Руслан Стефанчук.

Також, голова Верховної Ради додав, що для перевірки суддів може бути застосований «детектор брехні», тобто поліграф.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», 23 червня РНБО ухвалила низку рішень, які стосуються підвищення відповідальності за вчинення корупційних злочинів, проведення перевірок доброчесності суддів на регулярній основі, застосування «детектору брехні» та підвищення якості добору суддів.

Нагадаємо, що у травні спалахнув гучний скандал у зв’язку з затриманням під час отримання неправомірної вигоди у розмірі $ 2,7 млн. голови Верховного Суду Всеволода Князєва. У САП повідомили, що до корупційних злочинів можуть бути причетні 13 суддів Верховного Суду, зокрема, Великої Палати ВС.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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