Судей Верховного Суда ждут проверки на добропорядочность – СНБО

Будут искать причастность судей к совершению преступлений, проверять их образ жизни и применять «детектор лжи».

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук 23 июня по итогам заседания СНБО сообщил, что Высший совет правосудия будет проводить проверку судей Верховного Суда на добропорядочность и «предмет способа их проживания».

«Будет проведена проверка Высшим советом правосудия судей Верховного Суда на их причастность к потенциальным преступлениям и по поводу способа их проживания», - рассказал Руслан Стефанчук.

«Будет проведена проверка Высшим советом правосудия судей Верховного Суда по поводу причастности их к потенциальным преступлениям и по поводу способа их проживания», - рассказал Руслан Стефанчук.

Также председатель Верховной Рады добавил, что для проверки судей может быть применен «детектор лжи», то есть полиграф.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», 23 июня СНБО принял ряд решений, касающихся повышения ответственности за совершение коррупционных преступлений, проведения проверок добропорядочности судей на регулярной основе, применения «детектора лжи» и повышения качества отбора судей.

Напомним, что в мае разразился громкий скандал в связи с задержанием во время получения неправомерной выгоды в размере $2,7 млн. председателя Верховного Суда Всеволода Князева. В САП сообщили, что к коррупционным преступлениям могут быть причастны 13 судей Верховного Суда, в частности Большой Палаты ВС.

Автор: Вячеслав Хрипун

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