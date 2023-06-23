Пригожин заявив про ракетний удар по базі ПВК «Вагнера» з боку збройних сил рф

За його словами, загинуло багато вагнерівців.

Вагнерівські Телеграм-канали розповсюдили інформацію про те, що російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК. Також це підтвердив ватажок вагнерівців Євген Пригожин. За його словами, загинуло багато найманців.

"Ці мерзотники завдали ракетних ударів по наших тилових таборах. Загинула велика кількість наших бійців. Ми ухвалимо рішення, як відповімо на це злодіяння. Наступний крок за нами", - заявив Пригожин.

Тим часом російське міноборони заперечує удари по тилових таборах ПВК "Вагнер" та називає повідомлення про них "інформаційною провокацією".

Зазначимо, що конфлікт Пригожина з міноборони рф набирає обертів. Так, сьогодні Пригожин звинуватив Шойгу і Герасимова у геноциді російського народу.

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