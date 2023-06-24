Как выглядит дом в Соломенском районе после падения обломков ракеты, фото

Как мы писали, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Украине. Силы противовоздушной обороны уничтожили летевшие на столицу ракеты, но, к сожалению, обломки попали в жилой дом в Соломенском районе. В ГСЧС показали последствия падения обломков.
Частично разрушены строительные конструкции с 16 по 19 этажи жилого дома.
По оперативной информации, травмированы 8 человек, из них 3 госпитализированы. 3 человека погибли. Спасатели эвакуировали из дома 24 человека.
По факту обстрела столицы начато производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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