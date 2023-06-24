Какой уровень загрязненности воздуха в Киеве 24 июня

По состоянию на утро уровень загрязненности воздуха низкий, радиационный фон – в норме.

По состоянию на утро 24 июня уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве низок. Радиационный фон по всему городу – в норме. Об этом сообщает Управление экологии и природных ресурсов КГГА.

Правый берег

Стационарный пункт мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Туровская, 28, общий индекс качества воздуха – 31 (низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон при контрольной норме в 0,26 мкЗв/ч составляет 0,11 мкЗв/ч.

Стационарный пункт мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Щусева, 20, общий индекс качества воздуха – 32 (низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,10 мкЗв/час.

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу проспект Правды, 64-Г, общий индекс качества воздуха – 33 (низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,10 мкЗв/час.

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу проспект Берестейский, 97, общий индекс качества воздуха – 34 (низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,10 мкЗв/час.

Стационарный пункт мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Китаевская, 22, общий индекс качества воздуха – 30 (низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,10 мкЗв/час.

Левый берег

Стационарный пункт мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Харьковское шоссе, 7/1, общий индекс качества воздуха – 45 (низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,10 мкЗв/час.

Стационарный пункт мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Архитектора Вербицкого, 26, общий индекс качества воздуха – 44 (низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,10 мкЗв/час.

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