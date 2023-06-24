В ISW объяснили, зачем Пригожин начал вооруженное «восстание» в рф

Восстание Пригожина вряд ли увенчается для него успехом, — говорят аналитики Института изучения войны.

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предпринял вооруженное восстание в рф в попытке сменить руководство министерства обороны. В то же время, Кремль вряд ли поддержит его в этом конфликте. Такой бунт главарь наемников расценивает как спасательный для себя, считают аналитики Института изучения войны.

"Восстание Пригожина вряд ли увенчается для него успехом", – говорится в сообщении.

Скорее всего, Пригожин полностью рассчитывает на то, что вагнеровцы выступят против руководства минобороны рф, и насильственно отстранит от власти командование в Ростове-на-Дону.

"Очевидное начало вооруженного восстания Пригожина является кульминацией его кампании по сохранению контроля над своими вооруженными силами. Он предположительно рассматривает свои действия как экзистенциальную попытку выживания", — отмечают эксперты ISW.

Аналитики считают, что даже если ЧВК "Вагнер" может реально угрожать минобороны рф, маловероятно, что диктатор Путин согласится на успешную попытку Пригожина свергнуть МО.

Руководитель вагнеровцев распространил видео, в котором, как сообщается, показаны последствия ракетного удара по тыловому лагерю его наемников. В ISW не могут самостоятельно проверить подлинность видео. Эксперты предполагают, что оно, возможно, было создано в информационных целях.

Затем Пригожин использовал это видео, чтобы оправдать свою откровенную риторическую эскалацию против минобороны рф и призыв к действиям против ведомства. Он призвал россиян не сопротивляться, сохранять спокойствие, оставаться в своих домах. Он предупредил, что его наемники "разберутся с уничтожившими российских солдат". А потом пообещал вернуться на фронт в Украину.

Пригожин обвинил Шойгу в личном планировании операции по уничтожению вагнеровцев.

Российские силы внутренней безопасности активизировались в ответ на заявления Пригожина и возможные шаги вагнеровцев.

Кремль, похоже, выступает против действий главы вагнеровцев, говорят в Институте изучения войны.

Как сообщалось, Пригожин заявил, что якобы регулярные войска российской армии ударили по месту дислокации вагнеровцев.

Также он обвинил Шойгу и Герасимова в геноциде русского народа.

В рф завели дело на Пригожина за "призыв к военному мятежу".

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