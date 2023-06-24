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  1. У світі

У ISW пояснили, навіщо Пригожин розпочав збройне «повстання» у рф

09:19, 24 червня 2023
Повстання Пригожина навряд чи увінчається для нього успіхом, — кажуть аналітики Інституту вивчення війни.
У ISW пояснили, навіщо Пригожин розпочав збройне «повстання» у рф

Глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин розпочав збройне повстання в рф у спробі змінити керівництво міністерства оборони. Водночас Кремль навряд чи підтримає його у цьому конфлікті. Такий бунт ватажок найманців розцінює як рятувальний для себе, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

"Повстання Пригожина навряд чи увінчається для нього успіхом", – йдеться у повідомленні.

Найімовірніше, що Пригожин повністю розраховує на те, що вагнерівці виступлять проти керівництва міноборони рф, і насильно усуне від влади командування в Ростові-на-Дону.

"Очевидний початок збройного повстання Пригожина є кульмінацією його кампанії щодо збереження контролю над своїми збройними силами. Він, імовірно, розглядає свої дії як екзистенційну спробу виживання", – зазначають експерти ISW.

Аналітики вважають, що навіть якщо ПВК "Вагнер" може реально загрожувати міноборони рф, малоймовірно, що диктатор Путін погодиться на успішну спробу Пригожина повалити МО.

Керівник вагнерівців поширив відео, в якому, як повідомляється, показано наслідки ракетного удару по тиловому табору його найманців. В ISW не можуть самостійно перевірити достовірність відео. Експерти припускають, що воно, можливо, було створено з інформаційною метою.

Потім Пригожин використав це відео, щоб виправдати свою найвідвертішу риторичну ескалацію проти міноборони рф  та заклик до дій проти відомства. Він закликав росіян не чинити опір, зберігати спокій, залишатися у своїх будинках. Він попередив, що його найманці "розберуться з тими, хто знищив російських солдатів". А потім пообіцяв повернутися на фронт до України.

Пригожин звинуватив Шойгу в особистому плануванні операції зі знищення вагнерівців. 

Російські сили внутрішньої безпеки активізувалися у відповідь на заяви Пригожина та можливі кроки найманців. 

Кремль, схоже, виступає проти дій очільника вагнерівців, кажуть у Інституті вивчення війни. 

Як відомо, Пригожин заявив, що нібито регулярні війська російської армії вдарили по місцю дислокації вагнерівців.

Він звинуватив  Шойгу і Герасимова у геноциді російського народу. 

У рф завели справу на Пригожина за "заклик до військового заколоту". 

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