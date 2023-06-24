Блокпости на дорогах до Москви та бронетехніка на вулицях Ростова: що відомо про «заколот» Пригожина

Пригожин заявив, що «Вагнер» захопив всі військові об'єкти Ростова.

Вночі конфлікт між ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним і міноборони рф набрав нових обертів. Після його слів про фактичне оголошення війни проти російської армії в центрі Ростова-на-Дону почали перекривати вулиці, силовиків підняли по тривозі, а у місті була помічена бронетехніка. На трасі, яка поєднує Ростов та Москву виставили блокпости. Про це повідомляють росзмі.

Ближче до 05:20 з'явились відео танків та озброєних людей в центрі Ростова, на технікі видно символіку окупантів.

Згодом Пригожин заявив, що його найманці "вступили в бій з російськими військовими" та "збили їхній гелікоптер". Росзмі повідомляли, що якісь "озброєні люди" оточили головні адміністративні будівлі в Ростові.

Пізніже ватажок "Вагнер" відзвітував, що нібито його найманці захопили військові об’єкти в Ростові, зокрема штаб Південного військового округу рф та аеродром.

Тим часом у Москві та Підмосков'ї заявили про проведення "антитерористичних заходів". Кремль закрив доступ для звичайних відвідувачів, а московських силовиків приведено "в підвищену готовність".

Як відомо, Пригожин заявив, що нібито регулярні війська російської армії вдарили по місцю дислокації вагнерівців.

У рф завели справу на Пригожина за "заклик до військового заколоту".

Ще Пригожин звинуватив Шойгу і Герасимова у геноциді російського народу.

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