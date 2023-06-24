У Соломʼянському районі Києва уламки ракети влучили у багатоповерхівку: є загиблі, фото і відео

Внаслідок падіння уламків на 24–типоверхову будівлю виникли руйнування та займання на 16, 17 та 18 поверхах.

Фото: КМВА

Вночі росія вкотре атакувала Україну ракетами. Кияни чули вибухи, працювала ППО. Внаслідок влучання уламків в 24-поверховий будинок в Соломʼянському районі Києва сталося часткове руйнування будівельних конструкцій на 16, 17, 18, 19 поверхах будівлі із загораннями окремими осередками по поверхах. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

"Пожежу локалізовано о 04.40, ліквідовано о 06:30.

Внаслідок атаки травми різного ступеню важкості отримали 11 чоловік, троє з них госпіталізовано.

Виявлено тіла 2 загиблих людей. Врятовано 24 особи, з них 3 деблоковано з-під завалів та 1 людину деблоковано з ліфту. Постраждало щонайменше 40 автомобілів припаркованих біля будинку", - повідомив Попко.

За інформацією КМВА, це була восьма повітряна атака на столицю за червень 2023 року. Російська армія застосувала стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та випустила з району Каспію ракети Х-101/555.

ОНОВЛЕНО: Кількість жертв зросла до трьох. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. 8 людей отримали травми. Наразі на місці продовжують працювати правоохоронці й рятувальники. Усім врятованим надається психологічна допомога.

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