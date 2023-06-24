В Соломенском районе Киева обломки ракеты попали в многоэтажку: есть погибшие, фото и видео

В результате падения обломков на 24-этажное здание возникли разрушения и возгорания на 16, 17 и 18 этажах.

Фото: КГВА

Ночью россия в очередной раз атаковала Украину ракетами. Киевляне слышали взрывы, работала ПВО. В результате попадания обломков в 24-этажный дом в Соломенском районе Киева произошло частичное разрушение строительных конструкций на 16, 17, 18, 19 этажах здания с возгораниями отдельными ячейками по этажам. Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

"Пожар локализован в 04.40, ликвидирован в 06:30.

В результате атаки травмы разной степени тяжести получили 11 человек, трое из них госпитализированы.

Обнаружены тела 2 погибших. Спасены 24 человека, из них 3 деблокированы из-под завалов и 1 человек деблокирован из лифта. Пострадали не менее 40 автомобилей припаркованных у дома", - сообщил Попко.

По информации КГВА, это была восьмая воздушная атака на столицу за июнь 2023 года. Российская армия применила стратегические бомбардировщики Ту-95МС и выпустила из района Каспия ракеты Х-101/555.

ОБНОВЛЕНО: Количество жертв возросло до трех. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко. 8 человек получили травмы. На месте продолжают работать правоохранители и спасатели. Всем спасенным оказывается психологическая помощь.

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