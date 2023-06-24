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  1. В мире

Блокпосты на дорогах в Москву и бронетехника на улицах Ростова: что известно о «мятеже» Пригожина

08:42, 24 июня 2023
Пригожин заявил, что «Вагнер» захватил все военные объекты Ростова.
Блокпосты на дорогах в Москву и бронетехника на улицах Ростова: что известно о «мятеже» Пригожина

Ночью конфликт между главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и минобороны рф набрал новые обороты. После его слов о фактическом объявлении войны против российской армии в центре Ростова-на-Дону начали перекрывать улицы, силовиков подняли по тревоге, а в городе была замечена бронетехника. На трассе, объединяющей Ростов и Москву, выставили блокпосты. Об этом сообщают россми. 

Ближе к 05:20 появились видео танков и вооруженных людей в центре Ростова, на технике была видна символика окупантов.

Позже Пригожин заявил, что его наемники "вступили в бой с российскими военными" и "сбили их вертолет". Россми сообщали, что какие-то "вооруженные люди" оцепили главные административные здания в Ростове.

Позднее главарь "Вагнер" отчитался, что якобы его наемники захватили военные объекты в Ростове, в том числе штаб Южного военного округа рф и аэродром.

Тем временем в Москве и Подмосковье заявили о проведении "антитеррористических мероприятий". Кремль закрыл доступ для обычных посетителей, а московские силовики приведены "в повышенную готовность".

Как сообщалось, Пригожин заявил, что якобы регулярные войска российской армии ударили по месту дислокации вагнеровцев. 

В рф завели дело на Пригожина за "призыв к военному мятежу". 

Также Пригожин обвинил Шойгу и Герасимова в геноциде русского народа.

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