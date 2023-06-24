Як виглядає будинок у Солом'янському районі після падіння уламків ракети, фото

Рятувальники евакуювали з будинку 24 особи, на жаль, є троє загиблих.

Фото: ДСНС

Як ми писали, російськи окупанти завдали ракетного удару по Україні. Сили протиповітряної оборони знищили ракети, які летіли на столицю, але, на жаль, уламки влучили у житловий будинок у Солом'янському районі. У ДСНС показали наслідки падіння уламків.

Частково зруйновано будівельні конструкції з 16 по 19 поверхи житлового будинку.

За оперативною інформацією, травмовано 8 осіб, з них 3 госпіталізовано. 3 людей загинуло. Рятувальники евакуювали з будинку 24 особи.

За фактом обстрілу столиці розпочато провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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