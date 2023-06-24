Вагнерівці захопили контроль над усіма військовими об'єктами Воронежа, — Reuters

Найманці під керівництвом Євгена Пригожина входять у російські міста. Бійці ПВК "Вагнер" захопили контроль над усіма військовими об'єктами у Воронежі. Про це пише міжнародне агентство Reuters, посилаючись на джерело в російській "службі безпеки".

"Бойовики "Вагнера" взяли під свій контроль військові об’єкти у Воронежі. Місто розташоване приблизно за 500 км на південь від Москви", — йдеться і повідомленні.

Проте уточнюється, що видання не може достовірно підтвердити це твердження.

Нагадаємо, що через бунт Пригожина у Москві й області запровадили режим "контртерористичної операції".

Пригожин заявив, що "Вагнер" захопив всі військові об'єкти Ростова.

У рф завели справу на Пригожина за "заклик до військового заколоту".

Путін наказав збройним силам рф нейтралізувати тих, хто організував збройний заколот.

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