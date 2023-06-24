Вагнеровцы захватили контроль над всеми военными объектами Воронежа, — Reuters

Наемники Пригожина входят в российские города.

Фото: armyinform

Наемники под руководством Евгения Пригожина входят в российские города. Бойцы ЧВК "Вагнер" захватили контроль над всеми военными объектами в Воронеже. Об этом пишет международное агентство Reuters, ссылаясь на источник в российской "службе безопасности".

"Боевики "Вагнера" взяли под свой контроль военные объекты в Воронеже. Город расположен примерно в 500 км к югу от Москвы", - говорится и сообщении.

Однако уточняется, что издание не может подтвердить это утверждение.

Напомним, что из-за бунта Пригожина в Москве и области ввели режим "контртеррористической операции".

В рф завели дело на Пригожина за "призыв к военному мятежу".

Путин приказал вооруженным силам рф нейтрализовать тех, кто организовал вооруженный мятеж.

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