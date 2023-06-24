Путин отдал приказ ликвидировать Пригожина

Путин приказал из России убить Пригожина и всех, кто организовал мятеж.

Российский диктатор Путин обратился к россиянам из-за бунта Пригожина. Он заявил, что якобы власти "не дадут случиться расколу россии".

"Любая смута - смертельная угроза, наши действия будут жесткими" - заявил диктатор.

Также он приказал вооруженным силам рф нейтрализовать тех, кто организовал вооруженный мятеж. Очевидно, что речь идет о главе ЧВК "Вагнер" Пригожине.

Еще Путин в очередной раз заявил о "внутренней измене" и призвал к "единству".

Напомним, что из-за бунта Пригожина в Москве и области ввели режим "контртеррористической операции".

В рф завели дело на Пригожина за "призыв к военному мятежу".

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