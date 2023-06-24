На фоне событий в рф Ермак опубликовал фото с военными руководителями: У россиян будет гореть

Команда Президента Зеленского, у россиян будет гореть, - подписал он фото с Залужным, Шапталой, Неижпапа и другими военными руководителями.

Фото: ОП

Глава Офиса Президента Андрей Ермак обнародовал фото с украинскими военными руководителями в то время, когда в россии наемники ЧВК "Вагнер" собрались в Москву, чтобы найти министра обороны.

Возле главы ОП стоят главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала, командующий Военно-морских сил вице-адмирал Алексей Неижпапа, глава Воздушных сил Николай Олещук и командующий Силами специальных операций ВСУ Виктор Хоренко.

"Команда Президента Зеленского. У россиян будет гореть", - подписал он фото.

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