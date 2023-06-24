На тлі подій в рф Єрмак опублікував фото з військовими керівниками: У росіян буде палати

Команда Президента Зеленського, у росіян буде палати, — підписав він фото з Залужним, Шапталою, Неїжпапа та іншими військовими керівниками.

Фото: ОП

Глава Офіса Президента Андрій Єрмак оприлюднив фото з українськими військовими керівниками у той час, коли в росії найманці ПВК "Вагнер" зібралися у Москву, щоб знайти міністра оборони.

Біля глави ОП стоять головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала, командувач Військово-морських сил віцеадмірал Олексій Неїжпапа, очільник Повітряних сил Микола Олещук та командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктор Хоренко.

"Команда Президента Зеленського. У росіян буде палати", - підписав він фото.

Нагадаємо, що через бунт Пригожина у Москві й області запровадили режим "контртерористичної операції".

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