На тлі подій в рф Єрмак опублікував фото з військовими керівниками: У росіян буде палати

Глава Офіса Президента Андрій Єрмак оприлюднив фото з українськими військовими керівниками у той час, коли в росії найманці ПВК "Вагнер" зібралися у Москву, щоб знайти міністра оборони.
Біля глави ОП стоять головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала, командувач Військово-морських сил віцеадмірал Олексій Неїжпапа, очільник Повітряних сил Микола Олещук та командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктор Хоренко.
"Команда Президента Зеленського. У росіян буде палати", - підписав він фото.
Нагадаємо, що через бунт Пригожина у Москві й області запровадили режим "контртерористичної операції".
Пригожин заявив, що "Вагнер" захопив всі військові об'єкти Ростова
У рф завели справу на Пригожина за "заклик до військового заколоту".
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