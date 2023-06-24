Путін віддав наказ ліквідувати Пригожина

Путін наказав зс рф вбити Пригожина та всіх, хто організував заколот.

Російський диктатор Путін звернувся до росіян через бунт Пригожина. Він заявив, що нібито влада "не дасть статися розколу рф".

"Будь-яка смута - смертельна загроза, наші дії будуть жорсткими" — заявив диктатор.

Також він наказав збройним силам рф нейтралізувати тих, хто організував збройний заколот. Очевидно, що йдеться про ватажка ПВК "Вагнер" Пригожина.

Ще Путін вкотре заявив про "внутрішню зраду" та закликав до "єдності".

Нагадаємо, що через бунт Пригожина у Москві й області запровадили режим "контртерористичної операції".

Пригожин заявив, що "Вагнер" захопив всі військові об'єкти Ростова.

У рф завели справу на Пригожина за "заклик до військового заколоту".

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