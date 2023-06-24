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Заступниця міністра економіки Юлії Свириденко проігнорувала скарги бізнесу на корупцію у Нацагентстві з акредитації

У Міністра економіки Юлії Свириденко вирішили закрити очі на звернення бізнесу стосовно корупційних дій голови Національного агентства з акредитації Сергія Костюка.

Обменники будут штрафовать до 17 тысяч грн за незаконный отказ обменять валюту

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Минюст предлагает изменить правила уплаты судебного сбора по делам о банкротстве, которые увеличат бюджет судебной власти

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Во исполнение соглашения с МВФ: Депутаты поддержали законопроект об ограничениях на пересмотр госбюджета

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  1. В мире

Самолет семьи Лукашенко приземлился в Турции, — СМИ

10:31, 24 июня 2023
Борт приземлился в турецком Бодруме.
Самолет семьи Лукашенко приземлился в Турции, — СМИ
иллюстрация

Из Минска ночью вылетел самолет, который используют белорусские топ-чиновники и члены семьи Александра Лукашенко. Борт приземлился в турецком Бодруме. Об этом со ссылкой на данные о маршрутах полетов Radarbox пишет портал Reform.by.

Речь идет о борте Canadair CL-600-2B19 Challenger 850.

Самолет вылетел из Минска сразу после полуночи 24 июня, совершил большой облет над Каспийским морем и Грузией и приземлился в турецком Бодруме на побережье Средиземного моря. Похоже, самолет специально обходил южные области россии.

RadarBox

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