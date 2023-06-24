Самолет семьи Лукашенко приземлился в Турции, — СМИ

Борт приземлился в турецком Бодруме.

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Из Минска ночью вылетел самолет, который используют белорусские топ-чиновники и члены семьи Александра Лукашенко. Борт приземлился в турецком Бодруме. Об этом со ссылкой на данные о маршрутах полетов Radarbox пишет портал Reform.by.

Речь идет о борте Canadair CL-600-2B19 Challenger 850.

Самолет вылетел из Минска сразу после полуночи 24 июня, совершил большой облет над Каспийским морем и Грузией и приземлился в турецком Бодруме на побережье Средиземного моря. Похоже, самолет специально обходил южные области россии.

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