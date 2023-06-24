Літак родини Лукашенка приземлився у Туреччині, — ЗМІ

Борт приземлився у турецькому Бодрумі.

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З Мінська вночі вилетів літак, який використовують білоруські топ-посадовці і члени родини Александра Лукашенка. Борт приземлився у турецькому Бодрумі. Про це з посиланням на дані про маршрути польотів Radarbox пише портал Reform.by.

Йдеться про борт Canadair CL-600−2B19 Challenger 850.

Літак вилетів з Мінська одразу після опівночі 24 червня, зробив великий обліт аж над Каспійським морем та Грузією і приземлився у турецькому Бодрумі, що на узбережжі Середземного моря. Схоже на те, що літак спеціально оминав південні області росії.

Як відомо, з вечора 23 червня у росії розгортається силове протистояння між керівником ПВК "Вагнер" і офіційною російською верхівкою.

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