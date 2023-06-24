В ГУР прокомментировали события в рф: Признак краха правящего режима

Андрей Юсов отметил, что Украина продолжает наблюдать за дальнейшим ходом ситуации в рф.

Фото: УНИАН

События, происходящие в россии, - следствие преступной военной агрессии правящего режима рф. Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии РБК-Украина.

"Прежде всего, надо понимать, что речь идет о внутреннем российском конфликте и противостоянии, которые являются прямым следствием преступной военной агрессии режима Путина против Украины", - подчеркнул он.

По его словам, противостояние в россии – это признак краха ее правящего режима.

Юсов добавил, что Украина продолжает наблюдать за дальнейшим ходом событий на территории страны-агрессора.

Напомним, что из-за бунта Пригожина в Москве и области ввели режим "контртеррористической операции".

Пригожин заявил, что "Вагнер" захватил все военные объекты Ростова.

В рф завели дело на Пригожина за "призыв к военному мятежу".

Путин приказал вооруженным силам рф нейтрализовать тех, кто организовал вооруженный мятеж.

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