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Депутаты хотят усложнить возвращение Коломойскому «Укрнафты» и «Укртатнафты»

14:00, 24 июня 2023
Предлагается запретить останавливать в судебном порядке на время военного положения решение о принудительном изъятии имущества, которое может быть использовано для ОПК, то есть, в частности, решение о принудительном изъятии «Укрнафты» и «Укртатнафты».
Депутаты хотят усложнить возвращение Коломойскому «Укрнафты» и «Укртатнафты»
Фото: ВРУ

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендует депутатам принять во втором чтении и в целом законопроект №8316 о внесении изменения в статью 8 Закона Украины "О критической инфраструктуре" (об урегулировании споров, предметом которых является право собственности государства на объекты критической инфраструктуры, находящиеся в государственной собственности), которым, среди прочего, предлагается на время военного положения усложнить возврат бывшим владельцам принудительно изъятого имущества, которое может быть использовано для оборонно-промышленного комплекса, в частности ряда компаний бизнесмена Игоря Коломойского.

Законопроектом предлагается внести изменения в Хозяйственный процессуальный, Гражданский процессуальный и Кодекс административного судопроизводства и установить, что на время действия военного положения не допускается обеспечение иска путем приостановления действия решений о принудительном отчуждении имущества во время действия военного положения, принятых в соответствии с Законом Украины «О передаче, принудительное отчуждение или изъятие имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения».

То есть законодатели предлагают до рассмотрения по существу в суде запретить возвращать имущество, изъятое во время действия военного положения. Речь идет, среди прочего, о компаниях "Мотор Сич", "Запорожтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Укрнафта" и "Укртатнафта".

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», 7 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о принудительном изъятии пяти стратегически важных предприятий Украины в государственную собственность. речь идет о предприятиях "Укрнефть", "Укртатнефть", "Запорожтрансформатор", "АвтоКрАЗ" и "Мотор Сич".

Владельцы Укрнафты и Укртатнафты пытаются в судебном порядке обжаловать указанное решение.

Автор: Ярослав Конощук

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