В Верховной Раде рассказали, что ожидают от нового состава Общественного совета добропорядочности

В парламенте хотят, чтобы новый состав ОСД больше думал о работе, а не о пиаре.

Фото: пресс-служба Дениса Маслова

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денис Маслов рассказал, как, по его мнению, новый состав Общественного совета добропорядочности может исполнять свои обязанности.

«Я не хочу, чтобы деятельность ВККС, ОСД и судейского сообщества в целом, строилась на конфликте. Когда есть конфликт, когда есть отрицательные, необоснованные высказывания, ничего построить невозможно. Я бы хотел, чтобы в составе ОСД были люди, которые в первую очередь думают о выполнении возложенного на них законом профессионального долга. Хочется, чтобы новые члены ОСД подходили к работе с более профессиональной точки зрения. Возможно, с меньшей пиар-составляющей, хотя я понимаю, что это тоже часть работы ОСД. Но хочется, чтобы подход был более профессиональным», – рассказал Денис Маслов 20 июня во время конференции «Отчет начался: мультизадачность как залог эффективности новой ВККС».

Также Денис Маслов отметил, что выводы ОСД должны стать более профессиональными и качественно мотивированными.

Напомним, что ранее в ВККС сообщили, что новому составу ОСД не стоит рассчитывать на кардинальные изменения в подходах Комиссии к темпам квалификационного оценивания судей.

Объявление о созыве нового, уже третьего состава ОСД, ВККС планирует сделать уже скоро.

Автор: Вячеслав Хрипун

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