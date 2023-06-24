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У Верховній Раді розповіли, чого очікують від нового складу Громадської ради доброчесності

13:00, 24 червня 2023
У парламенті хочуть, щоб новий склад ГРД більше думав про роботу, а не про піар.
У Верховній Раді розповіли, чого очікують від нового складу Громадської ради доброчесності
Фото: пресслужба Дениса Маслова

Голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов розповів, як, на його думку, новий склад Громадської ради доброчесності може здійснювати свої обов’язки.

«Я не хочу, щоб діяльність ВККС, ГРД та суддівської спільноти в цілому, будувалась на конфлікті. Коли є конфлікт, коли є негативні, необґрунтовані висловлювання, нічого збудувати не можливо. Я б хотів, щоб у складі ГРД були люди, які в першу чергу думають о виконанні покладеного на них законом професійного обов’язку. Хочеться, щоб нові члени ГРД підходили до роботи з більш професійної точки зору. Можливо, з меншою піар-складовою, хоча я розумію, що це теж частина роботи ГРД. Але хочеться, щоб підхід був більше професійним», - розповів Денис Маслов 20 червня під час конференції «Відлік почався: мультизадачність як запорука ефективності нової ВККС».

Також, Денис Маслов зазначив, що висновки ГРД повинні стати більш фаховими та якісно мотивованими.  

Нагадаємо, що раніше у ВККС повідомили, що новому скалду ГРД не варто розраховувати на кардинальні зміни у підходах Комісії до темпів кваліфоцінювання суддів.

Оголошення про скликання нового, вже третього, складу ГРД, ВККС планує зробити вже скоро.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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