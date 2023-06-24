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  1. В Україні

СБУ затримала «праву руку» російського олігарха Шелкова, який керував вивезенням титану для виробництва «Калібрів»

18:41, 24 червня 2023
Вони організували схему прихованого вивезення з України до рф титанової сировини.
СБУ затримала «праву руку» російського олігарха Шелкова, який керував вивезенням титану для виробництва «Калібрів»
Фото: СБУ

Служба безпеки затримала у Дніпрі росіянина Олександра Федосеєва, який є «правою рукою» підсанкційного мільярдера Михайла Шелкова. Про це повідомляє СБУ. 

За матеріалами СБУ, ці особи організували схему прихованого вивезення з України до рф титанової сировини. Там її використовували у військово-промисловому комплексі, у тому числі для виробництва ракет типу «Калібр», бойових літаків МіГ-35 та СУ-35, вертольотів Ка-52.

Офіційна посада затриманого – радник гендиректора металургійної корпорації «ВСМПО-АВІСМА», яка належить російському мільярдеру.

Саме через неї Шелков налагодив постачання до рф корисних копалин з родовищ підконтрольного йому Демурінського гірничо-збагачувального комбінату на Дніпропетровщині.

За його дорученням, Федосеєв ще до 24 лютого 2022 року прибув в Україну для контролю за цим нелегальним бізнесом.

За наявними даними, організатори «схеми» переправили до росії майже 11 тонн мінералів загальною вартістю майже 2 млн дол.

Співробітники СБУ задокументували оборудку і проводили комплексні заходи для притягнення її організаторів до відповідальності.

Федосеєв переховувався від правосуддя, але у результаті оперативних дій Служба безпеки встановила його місцезнаходження і затримала.

Під час обшуку у нього виявлено російський паспорт і документи з доказами незаконної діяльності.

Нагадаємо, раніше слідчі СБУ повідомили Шелкову і Федосеєву про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Наразі суд обрав Федосеєву запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до «схеми».

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