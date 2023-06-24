У Воронезькій області чутно перестрілку: у ЗМІ пишуть, що рф б’є по трасі, якою рухаються вагнерівці, відео

Попередньо бої йдуть під Воронежем.

фото з Телеграм-каналів

Ситуація у Воронезькій області дуже неспокійна. Раніше повідомлялося у ЗМІ, що вагнерівці захопили контроль над усіма військовими об'єктами Воронежа. У Телеграм-каналах публікують відео, де чутно перестрілку, а також можна побачити стовб диму.

Повідомляється, що нібито авіація рф б’є по трасі М-4, якою рухаються найманці ПВК "Вагнер".

Очевидці зі страхом кажуть, що "розпочалася війна".

Губернатор Воронезької області каже, що "на території Воронезької області збройними силами рф проводяться необхідні оперативно-бойові заходи".

Нагадаємо, що через бунт Пригожина у Москві й області запровадили режим "контртерористичної операції".

Пригожин заявив, що "Вагнер" захопив всі військові об'єкти Ростова.

У рф завели справу на Пригожина за "заклик до військового заколоту".

Путін наказав збройним силам рф нейтралізувати тих, хто організував збройний заколот.

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