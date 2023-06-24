Поки всі обговорюють бунт Пригожина в ефірі пропагандистського «Першого каналу» показують «Шмелиные буги», відео

В рф усі обговорюють збройний бунт ватажка "Вагнер" Пригожина. Тим часом, в ефірі пропагандистського "Першого каналу" показують оркестр "Шмелиные буги".
Це, звісно, не "Лебедине озеро", яке включали по телебаченню СРСР у дні смерті генеральних секретарів, але мотив дось непоганий, жартують в українських соцмережах.
Нагадаємо, що через бунт Пригожина у Москві й області запровадили режим "контртерористичної операції".
Пригожин заявив, що "Вагнер" захопив всі військові об'єкти Ростова.
У рф завели справу на Пригожина за "заклик до військового заколоту".
Путін наказав збройним силам рф нейтралізувати тих, хто організував збройний заколот.
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