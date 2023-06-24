Пока все обсуждают бунт Пригожина в эфире пропагандистского «Первого канала» показывают «Шмелиные буги», видео

В рф на Первом канале запустили «Шмелиные буги».

В рф все обсуждают вооруженный бунт главаря "Вагнер" Пригожина. Между тем, в эфире пропагандистского "Первого канала" показывают оркестр "Шмелиные буги".

Это, конечно, не "Лебединое озеро", которое включали по телевидению СССР в дни смерти генеральных секретарей, но мотив все же неплохой, шутят в украинских соцсетях.

Напомним, что из-за бунта Пригожина в Москве и области ввели режим "контртеррористической операции".

В рф завели дело на Пригожина за "призыв к военному мятежу".

Путин приказал вооруженным силам рф нейтрализовать тех, кто организовал вооруженный мятеж.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.