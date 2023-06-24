В Воронежской области слышна перестрелка: в СМИ пишут, что рф бьет по трассе, по которой двигаются вагнеровцы, видео

Предварительно бои идут под Воронежем.

Фото из Телеграм-каналов

Ситуация в Воронежской области неспокойная. Ранее сообщалось в СМИ, что вагнеровцы захватили контроль над всеми военными объектами Воронежа. В Телеграм-каналах публикуют видео, где слышна перестрелка, а также можно увидеть столб дыма.

Сообщается, что якобы авиация рф бьет по трассе М-4, по которой движутся наемники ЧВК "Вагнер".

Очевидцы в страхе говорят, что "началась война".

Губернатор Воронежской области говорит, что "на территории Воронежской области вооруженными силами рф проводятся необходимые оперативно-боевые мероприятия".

Напомним, что из-за бунта Пригожина в Москве и области ввели режим "контртеррористической операции".

В рф завели дело на Пригожина за "призыв к военному мятежу".

Путин приказал вооруженным силам рф нейтрализовать тех, кто организовал вооруженный мятеж.

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