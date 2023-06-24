В Воронежской области слышна перестрелка: в СМИ пишут, что рф бьет по трассе, по которой двигаются вагнеровцы, видео

Ситуация в Воронежской области неспокойная. Ранее сообщалось в СМИ, что вагнеровцы захватили контроль над всеми военными объектами Воронежа. В Телеграм-каналах публикуют видео, где слышна перестрелка, а также можно увидеть столб дыма.
Сообщается, что якобы авиация рф бьет по трассе М-4, по которой движутся наемники ЧВК "Вагнер".
Очевидцы в страхе говорят, что "началась война".
Губернатор Воронежской области говорит, что "на территории Воронежской области вооруженными силами рф проводятся необходимые оперативно-боевые мероприятия".
Напомним, что из-за бунта Пригожина в Москве и области ввели режим "контртеррористической операции".
В рф завели дело на Пригожина за "призыв к военному мятежу".
Путин приказал вооруженным силам рф нейтрализовать тех, кто организовал вооруженный мятеж.
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