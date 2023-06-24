СБУ задержала «правую руку» российского олигарха Шелкова, руководившего вывозом титана для производства «Калибров»

Они организовали схему скрытого вывоза из Украины в рф титанового сырья.

Фото: СБУ

Служба безопасности задержала в Днепре россиянина Александра Федосеева, являющегося «правой рукой» подсанкционного миллиардера Михаила Шелкова. Об этом сообщает СБУ.

По материалам СБУ, эти лица организовали схему скрытого вывоза из Украины в рф титанового сырья. Там она использовалась в военно-промышленном комплексе, в том числе для производства ракет типа «Калибр», боевых самолетов МиГ-35 и СУ-35, вертолетов Ка-52.

Официальная должность задержанного – советник гендиректора металлургической корпорации «ВСМПО-АВИСМА», принадлежащей российскому миллиардеру.

Именно через нее Шелков наладил поставки в рф полезных ископаемых из месторождений подконтрольного ему Демуринского горно-обогатительного комбината на Днепропетровщине.

По его поручению, Федосеев еще до 24 февраля 2022 прибыл в Украину для контроля за этим нелегальным бизнесом.

По имеющимся данным, организаторы "схемы" переправили в россию почти 11 тонн минералов общей стоимостью почти 2 млн дол.

Сотрудники СБУ задокументировали сделку и проводили комплексные мероприятия по привлечению ее организаторов к ответственности.

Федосеев скрывался от правосудия, но в результате оперативных действий Служба безопасности установила его местонахождение и задержала.

В ходе обыска у него обнаружены российский паспорт и документы с доказательствами незаконной деятельности.

Напомним, ранее следователи СБУ сообщили Шелкову и Федосееву о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Суд избрал Федосееву меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.

Продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности всех лиц, причастных к «схеме».

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