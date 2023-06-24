Вагнеровцы идут на Москву: в Подмосковье заметили военную технику и авиацию, видео

В Подмосковье начали перекрывать дороги.

фото из Телеграм-каналов

Из-за угрозы наступления вагнеровцев на Москву в Подмосковье начали перекрывать дороги. Перекрыли мост через реку Ока на Симферопольском шоссе в районе Серпухова, людей просят воздержаться от поездок.

Также жителей призвали воздержаться от поездок по трассам М-4 "Дон" и М-2 "Крым".

В Подмосковье в районе Домодедово на обочине трассы были замечены военные грузовики и БТР, а в Волоколамском районе были замечены вертолеты.

Люди в панике из-за перекрытых дорог на въезд и выезд из Московской области, машины разворачиваются назад. Подходящие видео публикуют в Телеграм-каналах.

На МКАДе по трассе движется колонна военных грузовиков и БТР.

Напомним, что из-за бунта Пригожина в Москве и области ввели режим "контртеррористической операции".

Пригожин заявил, что "Вагнер" захватил все военные объекты Ростова.

В рф завели дело на Пригожина за "призыв к военному мятежу".

Путин приказал вооруженным силам рф нейтрализовать тех, кто организовал вооруженный мятеж.

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