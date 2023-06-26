Збитки на 107 000 грн під час ремонту укриття у садочку: судитимуть посадовця та підрядника

Обвинувачені внесли до звітної документації завищені обсяги виконаних робіт та використаних будівельних матеріалів.

Фото: vsim.ua

До суду скерували обвинувальний акт стосовно посадової особи відділу освіти та підприємця за фактами розтрати та заволодіння чужим майном в умовах воєнного стану та службового підроблення (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України). Про це повідомила Київська обласна прокуратура.

«Розслідуванням встановлено, що підрядник уклав з відділом освіти однієї з громад Бориспільського району договір з ремонту укриття у дитячому садочку. Діючи за попередньо узгодженим планом, обвинувачені внесли до звітної документації завищені обсяги виконаних робіт та використаних будівельних матеріалів. На підставі цих документів відділ освіти перерахував на рахунок підприємця бюджетні кошти.

Згідно з висновком експертизи, збитки територіальній громаді становлять понад 107 тисяч гривень», - йдеться у повідомленні.

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