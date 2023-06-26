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Помимо проверки судей Верховного Суда, предусматривается также проверка Высшего совета правосудия, — Денис Маслов, ОБНОВЛЕНО

Пресс-служба Верховной Рады Украины со ссылкой на главу Комитета ВР по вопросам правовой политики Дениса Маслова сообщила, что в дальнейшем, кроме проверки судей Верховного Суда, предусматривается также проверка Высшего совета правосудия.

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  1. В Украине

Ущерб на 107 000 грн при ремонте укрытия в садике: будут судить чиновника и подрядчика

23:25, 26 июня 2023
Обвиняемые внесли в отчетную документацию завышенные объемы выполненных работ и использованных строительных материалов.
Ущерб на 107 000 грн при ремонте укрытия в садике: будут судить чиновника и подрядчика
Фото: vsim.ua

В суд направили обвинительный акт в отношении должностного лица отдела образования и предпринимателя по фактам растраты и завладения чужим имуществом в условиях военного положения и служебного подлога (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины). Об этом сообщила Киевская областная прокуратура.

«Расследованием установлено, что подрядчик заключил с отделом образования одной из общин Бориспольского района договор по ремонту укрытия в детском саду. Действуя по предварительно согласованному плану, обвиняемые внесли в отчетную документацию завышенные объемы выполненных работ и использованных строительных материалов. На основании этих документов отдел образования перечислил бюджетные средства на счет предпринимателя.

Согласно заключению экспертизы, ущерб территориальной общине составляет более 107 тысяч гривен», - говорится в сообщении.

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