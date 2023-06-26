Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Помимо проверки судей Верховного Суда, предусматривается также проверка Высшего совета правосудия, — Денис Маслов, ОБНОВЛЕНО

Пресс-служба Верховной Рады Украины со ссылкой на главу Комитета ВР по вопросам правовой политики Дениса Маслова сообщила, что в дальнейшем, кроме проверки судей Верховного Суда, предусматривается также проверка Высшего совета правосудия.

Кабмин разрешил адвокатам центра безвозмездной правовой помощи находиться на улице во время комендантского часа

Министры приняли постановление, которым разрешили адвокатам центра безвозмездной правовой помощи находиться на улицах во время комендантского часа при условии наличия поручения о предоставлении правовой помощи задержанному лицу.

Петиция с призывом повысить заработную плату работникам аппаратов судов набрала 25 тыс. голосов

Теперь на петицию должен отреагировать президент Владимир Зеленский.

Кабмин согласовал условия реструктуризации еврооблигаций «Нафтагаза»: что они предусматривают

Министры согласовали условия реструктуризации евробондов НАК «Нафтогаз Украины», которые предусматривают перенос срока погашения на 2 года и дополнительное вознаграждение для держателей бондов.

Выговор прокурору: решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров

За ненадлежащее исполнение обязанностей прокурор Бучанской прокуратуры получил выговор.

  1. Публикации
  2. / В Украине

Петиция с призывом повысить заработную плату работникам аппаратов судов набрала 25 тыс. голосов

17:45, 26 июня 2023
Теперь на петицию должен отреагировать президент Владимир Зеленский.
Петиция с призывом повысить заработную плату работникам аппаратов судов набрала 25 тыс. голосов

Электронная петиция, касающаяся критической ситуации с оплатой труда работников аппаратов судов, 26 июня досрочно набрала необходимые 25 тысяч подписей.

Напомним, что петиция «О критической ситуации по поводу оттока кадрового потенциала из судебной системы из-за крайне низкого уровня оплаты труда самого низкого звена государственных служащих аппаратов общих местных и апелляционных судов, а именно секретарей судебных заседаний и помощников судей», была размещена на сайте Офиса Президента 10 апреля 2023 года.

Автор петиции – Терещенко Яна Викторовна.

Как отметила инициатор в тексте петиции, сейчас средняя заработная плата работников аппаратов местных судей составляет около 7 600 гривен. За вычетом налогов – 6 100 гривен.

Размер фактической заработной платы, например, секретарей судебных заседаний в общих местных судах составляет 5 200 – 6 300 гривен.

Такое положение дел приводит к увольнению опытных работников аппаратов судов.

Следовательно, теперь указанную петицию должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.

Напомним, что с просьбой подписать указанную петицию обращались как работники аппаратов судов, так и разные судейские ассоциации, а также Совет судей Украины.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.
Читайте также
Николай Хавронюк или Олег Рожнов: съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Николай Хавронюк или Олег Рожнов: съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Зоряна Чевилюк
    Зоряна Чевилюк
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ольга Какауліна
    Ольга Какауліна
    головний спеціаліст прес-служби Державної судової адміністрації України
  • Анатолій Ємець
    Анатолій Ємець
    суддя Верховного Суду України