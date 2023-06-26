Петиция с призывом повысить заработную плату работникам аппаратов судов набрала 25 тыс. голосов

Теперь на петицию должен отреагировать президент Владимир Зеленский.

Электронная петиция, касающаяся критической ситуации с оплатой труда работников аппаратов судов, 26 июня досрочно набрала необходимые 25 тысяч подписей.

Напомним, что петиция «О критической ситуации по поводу оттока кадрового потенциала из судебной системы из-за крайне низкого уровня оплаты труда самого низкого звена государственных служащих аппаратов общих местных и апелляционных судов, а именно секретарей судебных заседаний и помощников судей», была размещена на сайте Офиса Президента 10 апреля 2023 года.

Автор петиции – Терещенко Яна Викторовна.

Как отметила инициатор в тексте петиции, сейчас средняя заработная плата работников аппаратов местных судей составляет около 7 600 гривен. За вычетом налогов – 6 100 гривен.

Размер фактической заработной платы, например, секретарей судебных заседаний в общих местных судах составляет 5 200 – 6 300 гривен.

Такое положение дел приводит к увольнению опытных работников аппаратов судов.

Следовательно, теперь указанную петицию должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.

Напомним, что с просьбой подписать указанную петицию обращались как работники аппаратов судов, так и разные судейские ассоциации, а также Совет судей Украины.

Автор: Вячеслав Хрипун

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