В июле температура прогнозируется от 20 до 25 градусов.

Фото: 5.ua

В Укргидрометцентре сообщили, что средняя месячная температура в июле ожидается несколько выше нормы, осадков будет норма или больше в зависимости от региона. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

В прогнозе на месяц сказано, что в июле 2023 года температура прогнозируется в пределах от 20 до 25 градусов тепла, в Карпатах 16-18 градусов. Это на 1-2 градусов выше нормы.

Месячное количество осадков ожидается 42-95 мм, в Карпатах, Прикарпатье и Ровенской области местами 101-170 мм. В западных, северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской областях осадки в пределах нормы, в восточных, южных, Кировоградской, Днепропетровской областях и в Крыму несколько больше нормы. Среднее месячное количество осадков составляет в западных, северных и Винницких областях 62-119 мм, в Карпатах 131-170 мм, на остальной территории страны - 37-75 мм (в юго-восточных областях и в Крыму местами 23-36 мм).

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