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  1. В Украине

На территориях подтопленных областей не зарегистрирован ни один случай холеры, — Минздрав

17:52, 26 июня 2023
На территориях Херсонской, Запорожской, Николаевской, Днепропетровской и Одесской областей не зарегистрирован ни один случай холеры.
На территориях подтопленных областей не зарегистрирован ни один случай холеры, — Минздрав

Сегодня на территориях Херсонской, Запорожской Николаевской, Днепропетровской и Одесской областей не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая холеры. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

В ведомстве назвали фейком и частью вражеской ИПСО информацию о якобы вспышке холеры в областях, пострадавших от подтопления.

Минздрав отметил, что такие сообщения злоумышленники адресно рассылают пользователям через мессенджеры.

«На территориях вышеупомянутых областей на базе Центров контроля и профилактики болезней сформировано 97 групп оперативного реагирования на биологические, химические и радиационные угрозы. Вдоль русла Днепра и вдоль морского побережья ежедневно проводится мониторинг воды поверхностных водоемов. В настоящее время наиболее значительные отклонения от показателей безопасности согласно вирусологическим, микробиологическим и паразитологическим исследованиям зафиксированы в Одесской области», - рассказали в министерстве.

Минздрав напомнил, что купаться или использовать такую воду для обработки пищевых продуктов или хозяйственных целей нельзя. Также запрещен вылов и употребление рыбы из загрязненных водоемов.

«В случае выявления случаев холеры Министерство здравоохранения сообщит об этом на официальном сайте ведомства и страницах в социальных сетях», - пообещали в ведомстве.

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