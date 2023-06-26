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Ущерб в 840 000 грн на ремонте сетей: экс-директору КП сообщено о подозрении

17:26, 26 июня 2023
В результате ненадлежащего проведения КП «Киевгорсвет» анализа текущих цен договоры с подрядчиками на закупку опор наружного освещения были заключены по завышенным ценам.
Ущерб в 840 000 грн на ремонте сетей: экс-директору КП сообщено о подозрении
Фото: segodnya.ua

Правоохранители сообщили о подозрении эксуправляющему КП «Киевгорсвет» по факту служебной халатности при осуществлении закупок, что привело к тяжелым последствиям (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Согласно материалам следствия, КГГА своим распоряжением утвердила перечень объектов для проведения КП «Киевгорсвет» работ по капитальному ремонту сетей наружного освещения г. Киева.

«Во исполнение этого распоряжения руководитель коммунального предприятия поручил подчиненному работнику провести анализ цен на материалы и изделия, в том числе опоры, необходимые для выполнения соответствующих работ.

Работник КП, в служебные обязанности которого не входило осуществление мониторинга цен, по своему усмотрению определил стоимость необходимых материалов и изделий, исходя из коммерческих предложений двух обществ, являющихся посредниками, а не производителями или лидерами рынка по продажам этого типа изделий. Полученные от работника данные были согласованы руководством КП и утверждены на производственном совещании.

В дальнейшем коммунальное предприятие в лице руководителя заключило соответствующие договоры на закупку материалов и изделий, в том числе опор внешнего освещения, и на их выполнение подрядчикам были перечислены бюджетные средства.

Как установлено экспертным исследованием, в результате ненадлежащего проведения КП «Киевгорсвет» анализа текущих цен на рынке строительных материалов договоры с подрядчиками на закупку опор наружного освещения были заключены по завышенным ценам.

Констатированы нарушения и установлены убытки в размере 840 тыс. грн. подтверждено выводом комиссионной судебной экономической экспертизы.

Подозреваемому, который после увольнения с КП «Киевгорсвет» работает в другом коммунальном предприятии, в ближайшее время будет избрана мера пресечения», - говорится в сообщении.

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